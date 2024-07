Via Galliano, la nobile iniziativa dei residenti: in strada con scopa e paletta per pulire

E' nato per "gioco", ora è diventato un appuntamento fisso. Da oltre un mese alcuni residenti della via Galliano, zona via Laurana, ogni martedì scendono in strada per pulire. Il martedì infatti è il giorno in cui si ritira l'indifferenziato e che quindi consente di lasciare i sacchi direttamente in strada. Ci riuniamo scendendo dai vari condomini di via Galliano e puliamo non solo la nostra via, ma anche quelle limitrofe. Ogni tanto qualcuno ci vede e si unisce. Ci sono anche diversi bambini.