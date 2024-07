"Tra Reset Rap ad andarci di mezzo è sempre e solo il cittadino"

Gallery







Giorni fa in via Gino Marinuzzi (zona Calatafimi) è intervenuta una squadra della Reset per effettuare il diserbo. A quanto ho saputo Reset si occupa solo delle aiuole, lasciando il resto a Rap.

Ora tralasciando che Reset ha dimenticato pure un aiuola nella foga di andar via subito, mi chiedo se era davvero così immane il lavoro da non potere tagliare altri 4 ciuffi di sterpaglie... Rap ovviamente non toglie neppure un fazzoletto che si trova all'interno di un'aiuloa. In tale situazione chi piange e paga è il cittadino in balia di due quanto meno "aziende capricciose". Chi è demandato al controllo e perché non interviene?