Leggo con piacere su PalermoToday che finalmente il Comune si è deciso a fare sgombrare i distributori di benzina a Sant'Erasmo. Che sia la volta buona per il recupero della piazza? Un restyling sarebbe davvero una cosa fantastica. Dalla sede dell'Amg fino all'obelisco ci starebbe bene una piazzetta con palme e panchine che guardi il mare di Sant'Erasmo: una sorta di piazzetta stile Mondello, magari con una struttura leggera per un bar al centro dove oggi c'è il lavaggio e il distributore. Significherebbe ridare dignità alla zona che, secondo me, dovrebbe essere un altro lungomare, dalla Cala al Foro Italico a Sant'Erasmo, oltre a quello di Mondello. Spero che il Comune, assieme all'Autorità portuale, possano fare del Foro Italico un lungomare che unisca i due porticcioli della Cala e di Sant'Erasmo.