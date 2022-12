Recinzioni nei marciapiedi di via Nenni e via La Malfa: "Pedoni costretti a fare saliscendi, è un pericolo"

Via P. Nenni e Via U. La Malfa · Palermo

I marciapiedi di Via Pietro Nenni e Via Ugo La Malfa sono "costellati", per tutta la loro lunghezza, da varie recinzioni.

E' del tutto evidente che il pedone, percorrendo un qualunque tratto di marciapiede, è costretto ad un continuo saliscendi, con l'effetto finale di abbandono del marciapiede e del transito sulla sede stradale.

E' superfluo sottolineare i pericoli cui si espone il generico pedone. Peggio se il pedone è una persona anziana o un giovane genitore con bimbo in braccio oppure su un passeggino.