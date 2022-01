"Piazza Campolo totalmente abbandonata, perché è stata recintata?"

Gallery









Da giorni piazza Campolo è stata transennata con paletti e recinzione plastica che ne inibiscono la fruizione. Non si comprende a cosa serva questa recinzione, mal messa, già divelta e che tra l'altro crea uno stato di degrado inaccettabile.

Non ci risulta nessuna ordinanza di chiusura della piazza, non vi sono cartelli di cantieri... Chiediamo l'immediato intervento per ripristinare un minimo di decoro della piazza, totalmente abbandonata a se stessa.

Alfonso Toralbo (Comitato decoriamo il quartiere)