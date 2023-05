Ratti e blatte in via Paolo Emiliani Giudici all'incrocio con via Mendola

Via Paolo Emiliani Giudici, 111 · Oreto-Stazione

E' particolarmente preoccupante la presenza, da qualche giorno a questa parte, di ratti e blatte in via Paolo Emiliani Giudici all'altezza dell'incrocio con via Mendola.

La situazione, oltre ad essere disgustosa, sta aumentando a vista di giorno in giorno e considerando i tanti bambini e le tante persone che circolano in quelle strade anche l'aspetto igienico e di decoro non è da meno.

Nella foto un ratto (e questo è solo uno dei più piccoli) ucciso poco fa sul marciapiedi davanti alla porta di casa. Anche relativamente alla presenza infestante di blatte siamo messi bene e queste spesso ce le troviamo anche dentro casa nonostante i tanti soldi spesi in veleni e trappole varie.