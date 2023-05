Zona stazione, travaso di rifiuti da un mezzo all'altro: "La Rap lascia a terra residui e percolato"

La Rap continua a travasare rifiuti da un mezzo all'altro lasciando a terra residui e percolato. Accade spesso alla stazione centrale, in prossimità di via Roma. Dopo le operazioni, gli operatori ecologici non provvedono neanche a togliere i resti d'immondizia, per non parlare del cattivo odore che rimane per giorni.

Le tante segnalazioni finora non sono servite a nulla. Eppure si tratta di un punto strategico per i turisti e non facciamo una bella figura! Mi auguro quindi che anche il signor sindaco possa prendere provvedimenti rispetto a situazioni di inciviltà da parte di chi dovrebbe tenere la città pulita.