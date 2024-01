Zisa, dalla vigilia di Natale la Rap non raccoglie i rifiuti in via Emilio Greco: "Non ci resta che piangere"

Gallery



Nonostante la nostra segnalazione come Colonie Feline Palermo del 2 gennaio 2024, in via Emilio Greco continua ad aumentare la montagna di rifiuti.

Ieri l'accesso ad una nostra postazione di gatti di cui ci occupiamo come referenti del Comune, era quasi inaccessibile. Oggi non sappiamo cosa troveremo e a questo punto ci chiediamo che senso ha pagare la Tari qdo noi cittadini non abbiamo fatto un servizio basilare per la nostra salute e per la salubrità dell'ambiente. Ci vuole coraggio e faccia tosta a non ripulire una strada per ben 12 giorni. A questo punto come dice il grande Massimo Troisi "non ci resta che piangere".