Crolla l'ennesimo albero in città, tragedia sfiorata in via Principe di Villafranca

Oggi alle 14 circa è precipitato, dopo essersi rotto per il vento, l'ennesimo albero. La tragedia è stata sfiorata in via Principe di Villafranca, all'altezza del numero civico 30, sul marciapiede di lato la nuova pista ciclabile Dante-Praga. Non sono a conoscenza di eventuali vittime e spero che non ce ne siano, ma il pericolo degli alberi che crollano sta diventando un problema a Palermo. Quando usciamo di casa, oltre alle macchine per strada e ai monopattini sui marciapiadi, dobbiamo avere il terzo occhio puntato alle cime degli alberi e sfuggire ai pericoli costanti.