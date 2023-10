Via Ausonia, il ramo di un albero cade sul marciapiedi e blocca la pista ciclabile

Via Ausonia, 40 · Resuttana-San Lorenzo

Via Ausonia, 40 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery



Oggi in via Ausonia, intorno alle 13.45, vicino al civico 40, abbiamo trovato un grosso ramo che si è staccato dall'albero e ha invaso il marciapiedi e l'attigua pista ciclabile. Non sono riuscito a segnalare l'accaduto alla polizia municipale (attesa di oltre 10 minuti al telefono). Mentre al numero unico della sicurezza sono stato invitato a girare la segnalazione alla polizia municipale.