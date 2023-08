A Sferracavallo la Rap continua a non raccogliere la spazzatura con regolarità

A Sferracavallo la Rap continua a raccogliere la spazzatura in maniera non regolare: i risultati sono quelli in foto. Spartitraffico via Ennio via Tritone, montagna di spazzatura generata dai cittadini che - trovando i contenitori pieni - non hanno saputo fare altro che depositare i sacchi per terra. Gli operatori Rap si sono limitati a svuotare i contenitori senza rimuoveli. In via Tritone contenitori per la carta e la plastica che, nonostante le numerose segnalazioni, non vengono svuotati. In una località balneare e nel periodo di massimo afflusso dei turisti questo non è tollerabile.