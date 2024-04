Raccolta rifiuti non effettuata da più di 10 giorni in via Pindemonte

Abito in via Pindemonte. Il mio appartamento ha le aperture (finestre e balconi) sulla via stessa e sono costretto a tenere chiuse per le esalazioni provenienti dal deposito di immondizie che ogni giorno aumenta. La Rap non svolge il servizio di ritiro da sabato prima di Pasqua. Aggiungo che la via è percorsa da turisti che si recano alle catacombe e con estrema vergogna ho chiesto scusa a loro per il lerciume di questa meravigliosa città abbandonata se stessa.