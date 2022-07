Via Nicoletti, da giorni l'immondizia non viene raccolta: "C'è un fetore vomitevole"

Via Rosario Nicoletti · Tommaso Natale

Sono giorni che nessuno raccoglie l'immondizia in via Nicoletti. I rifiuti sono arrivati quasi al centro della carreggiata. Con questo caldo, il fetore che sprigiona la spazzatura è vomitevole e nessuno interviene! Ma si può ogni settimana fare sempre la stessa segnalazione? Ma perché non esiste un servizio costante di ritiro? Palermo è forse l'unica città d'Italia ad avere un'amministrazione comunale così pessima!