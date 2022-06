Viale Regione Siciliana, raccolta della plastica? "No, ricettacolo di rifiuti"

Una campana per la raccolta della plastica in viale Regione Siciliana N.O. sta diventando ricettacolo di rifiuti in generale, al punto che il marciapiede è diventato impraticabile. Vengono a svuotare sì i cassonetti ma... la campana sembra passare inosservata pur essendo anch'essa diventata raccolta rifiuti. Attendiamo con ansia che qualcuno dell'amministrazione ne prenda atto.