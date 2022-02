"Raccolta (in)differenziata in via Ferdinando Di Giorgi"

Via Ferdinando Di Giorgi, domenica mattina. Come uno dei (pochi) cittadini dediti alla raccolta differenziata, anche se non abito in zona "porta a porta", mi sono recato a scaricare i rifiuti, debitamente suddivisi per tipologia, in uno dei punti di raccolta vicino casa mia. Per inciso, il ritiro da parte di RAP avviene con cadenza...indefinita, tant'è che i contenitori sono stracolmi (oltre che fatiscenti). E quindi, come risolvere il problema? Aumentando il servizio? Noooo, basta creare i cumuli e poi, muniti di pala meccanica e compattatore, raccogliere tutto indiscriminatamente e portare a Bellolampo. Alla faccia della città Europea patrimonio dell'Unesco. Ma sopratutto, bell'educazione che si impartisce al già poco affine al rispetto delle regole e dell'ambiente palermitano! Complimenti!