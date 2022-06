Iniziativa fantastica all'Ics Michelangelo Buonarroti, a conclusione dell' anno scolastico 2021/2022. Mercatino solidale, organizzato dalle classi quinte sez. A, B, C, scuola primaria per una raccolta da destinare alla popolazione dell'Ucraina. In tantissimi hanno risposto, generosamente! Grazie alle insegnanti, per il lavoro svolto!