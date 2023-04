Raccolta differenziata, un'idea per migliorare senza investimenti faraonici

Palermo è sporca, indecentemente... vergognosamente sporca. Generalmente si parte da questa certezza assoluta per avviare infiniti dibattiti fra i detrattori dell’amministrazione comunale scandalosamente assente e coloro che, invece, puntano il dito sui cittadini sporcaccioni che il senso civico non sanno manco dove sta di casa. Ovviamente hanno ragione entrambi gli schieramenti; viviamo una sorta di tempesta perfetta con tutti gli attori che fanno la propria parte per contribuire a questo degrado che offende la storia e le bellezze di questa martoriata Città. Semmai è veramente difficile accettare – e ancor meno giustificare – il fatto che tali dinamiche vadano avanti da decenni senza alcuna speranza di risoluzione. Fin qui i fatti e le ovvie considerazioni. La domanda a questo punto è: cosa concretamente poter fare nell’immediato senza scomodare progetti e investimenti faraonici di lunghissimo periodo destinati, inevitabilmente, a rimanere lettera morta? Quale potrebbe essere la soluzione più a portata di mano senza dover pesantemente attingere alle esangui casse comunali? A me una idea, quasi banale, è venuta; vivo in un quartiere dove la raccolta differenziata non è ancora partita e, volontariamente, differenzio la plastica, il vetro e la carta/cartone che vado a conferire nelle apposite campane e contenitori che ancora si trovano in questa parte della città. Così facendo ho avuto modo di constatare che questi contenitori, svuotati abbastanza regolarmente, si riempiono in pochissimi giorni a dimostrazione che non tutti i cittadini sono da mettere alla sbarra. Cosa questa positiva che rinfranca il cuore. Ora, mi chiedo e chiedo: perché non diffondere in maniera più capillare i citati contenitori ponendoli, per esempio, accanto a quelli per l’indifferenziato ancora presenti in buona parte della città? Fatto ciò, perché non rendere obbligatorio, da subito, il conferimento in questi contenitori, anche soltanto di vetro, plastica e carta, invece di aspettare che parta la raccolta porta a porta? Obbligo, tra l’altro, più agevole da accettare per la sua maggiore semplicità attuativa rispetto alla canonica differenziata anche da quella parte di popolazione con minore senso civico. Con un investimento assolutamente modesto ed in tempi rapidissimi si potrebbero, a mio avviso, incrementare enormemente le percentuali di raccolta differenziata, ad oggi, ridicole. A tendere nulla vieterebbe di lavorare per estendere il porta a porta a tutta la città, ma soltanto se accompagnato da controlli seri e capillari. Diversamente, in alcuni quartieri, a parer mio, sarebbe una scelta perdente destinata ad incrementare l’odioso fenomeno della migrazione dei rifiuti da una zona all’altra o l’abbandono indiscriminato e ovunque degli stessi. Queste mie considerazioni saranno utili? Non saprei, so però che, se amiamo la nostra Città, non possiamo accettare l’idea di vederla giornalmente umiliata da una parte dei suoi stessi figli forse a loro volta troppo offesi dalla vita per poterne apprezzare la preziosa bellezza. Ma questa, come disse qualcuno, è un’altra storia …..