Via Val di Mazara, 19 · Resuttana-San Lorenzo

La raccolta della spazzatura è sempre più un optional. Oggi è la carta e cartone che sosta depositata in bella vista davanti al portone. La scorsa settimana è toccata alla plastica. Però bisogna pagare la Ta.Ri. nei termini altrimenti ti multano. La Ta.Ri. una tassa per un non servizio, assai scadente e spesso inefficiente. La città è un immondezzaio a cielo aperto.