Via Svizzera, 5 · Resuttana-San Lorenzo

Questo è quello che succede ogni volta che ritirano i rifiuti della raccolta differenziata, sia plastica che carta. Non c'è volta che a terra non si trovi di tutto, gli operatori sono troppo disattenti. Grazie per la segnalazione, con la speranza (remota) che stiano più attenti.