Via Paruta, raccolta differenziata? E dove...?

Sono un residente della zona a monte di via Filippo Paruta e ormai da anni a casa mia facciamo la raccolta differenziata. Da qualche mese sono stati rimossi tutti i relativi contenitori e sono stati istituiti alcuni punti in cui conferire la tipologia di differenziata a seconda del giorno. Il problema è che sempre più spesso nel punto di conferimento di via Paruta (angolo via Palemerino) il mezzo della RAP è assente! Per chi come me, si sposta in bicicletta, essere costretto a tornare indietro per raggiungere l'altro punto di conferimento di via Paruta (nei pressi della chiesa di S. Basilio) non è di certo il massimo ed ancora più deludente quando riferendo il fatto all'operatore, che per carità non ha alcuna colpa, ci si sente rispondere: "il mezzo è guasto".

Posso giustificare che questo accada una o forse anche due volte, ma che questo accada ripetutamente ogni settimana non è per niente accettabile! L'importante però è che le cartelle per il pagamento della Tari arrivino puntuali e ancor di più che i pagamenti avvengano entro la scadenza per poi ottenere servizi inefficienti.