"Via Cuba, altro che raccolta differenziata..."

Da meno di due mesi ho trasferito la mia residenza in via Cuba, accanto al cinema Marconi, malgrado da tanti anni mi sono premurato di fare la raccolta differenziata per conferirla poi nei giorni stabiliti in uno dei punti di raccolta, adesso non solo nella zona in cui abito non sono previsti i suddetti punti di raccolta, ma non è presente alcuna campana o cassonetto specifico e come se questo non bastasse i pochi cassonetti sono, come si evince dalla foto, insufficienti per le necessità dell'utenza vista anche la presenza di supermercati e negozi.

Ritengo che questo sia un grave disservizio per il quartiere e residenti e la RAP dovrebbe periodicamente svolgere delle verifiche per accertarsi di tutto ciò, ma quello che invece chiede è solo di fare la raccolta differenziata, di conferirla in giorni ed orari specifici e soprattutto di pagare una tassa (TARI) del tutto inadeguata ai servizi svolti.