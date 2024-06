Cardillo, la differenziata non decolla: rifiuti gettati per terra

A Cardillo, da oltre 8 mesi sono stati distribuiti i contenitori per la differenziata, ma nulla si è mosso. Forse il significato di differenziare i rifiuti è stato interpretato nel modo sbagliato. Forse si voleva dire in effetti che si doveva fare una differenza tra i rifiuti che dovevano essere conferiti dentro i contenitori e quelli che dovevano essere gettati per terra. Un metodo come dire... alternativo.