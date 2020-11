Via Bernini: "Raccoglitori per indumenti sempre strapieni"

Segnaliamo da tempo, senza alcun esito, che i raccoglitori per indumenti usati sono sempre strapieni in via Bernini, e non solo in via Bernini. Questo disservizio genera un altro problema, poiché i sacchetti che rimangono fuori dai contenitori incoraggiano gli incivili (e non sono una minoranza come qualcuno vuol far credere) a formare tante piccole discariche di cui questa città non ha proprio bisogno. Ma chi controlla la ditta che ha l'appalto per ritirare gli indumenti? Mi sa che a Palermo, anche in questo caso, nessuno controlla nessuno.