"Ecco via Beato Angelico: dovrebbe chiamarsi via... Groviera"

Gallery













Questa strada dovrebbe chiamarsi Groviera (al posto di via Beato Angelico) dal civico 87 al 139. Segnalo per l’ennesima volta questa “ strada”…; che mette a rischio oltre chi cammina a piedi; ciclisti, motori, e anche macchine. Ma il Comune lo sa che deve indennizzare in caso di processo per danni arrecati da incuria? Segnalo per collaborare, speranzoso di una pronta risoluzione comunale.