"Sindaco, in caso di incidente sappia che questa buca in via Thaon di Ravel c'era già"

Caro primo cittadino di Palermo, oggi 22 maggio 2024, faccio questa segnalazione onde evitare (in caso di disastroso incidente), che qualcuno possa emettere un comunicato parafulmine. Cioè che lei, o qualcuno della sua allegra amministrazione, possa inventarsi la concomitanza del disastro con la formazione della buca. Questa buca già esiste da un bel po' e si trova in via Thaon di Revel altezza civico 22. Egregio signor sindaco, magari sarà demagogico, come dice lei, parlare del suo sontuoso stipendio, sul quale lei ha facoltà di aumentarlo quando e quanto vuole, però ci spieghi, ci faccia capire, ai suoi non ammiratori ed ai suoi sostenitori. Cosa ha fatto, o cosa sta facendo per guadagnare oltre i 13.000 euro mensili? Ed appunto a un suo sostenitore, che asseriva: il sindaco non può sapere tutto quello che non va in città rispondo che lo stato indecoroso delle nostre strade lo conoscono anche gli eschimesi, mentre lei va tagliando nastri a destra e sinistra. Si potrebbe dire: dove c'è nastro, c'è Lagalla.