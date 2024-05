Lo Zen affoga tra i rifiuti, quartiere ostaggio delle discariche abusive

Via Marchese Nicolo Pensabene · Pallavicino

La strada dove il degrado assume un livello intollerabile è la via Nicolò Pensabene, una autentica terra dei fuochi. Questa è la strada più martoriata dall’abbandono dei rifiuti di ogni tipo. Carcasse di auto rubate e date alle fiamme, tonnellate di sfabbricidi provenienti da demolizioni di edifici, infissi, stallatico equino, montagne di ramaglie da potatura, pericolose lastre di vetro, mobili, et.etc. Le foto parlano da sole e raccontano una situazione grave anche sotto l’aspetto igienico sanitario.

Da diversi lustri si sentono parlare gli ammistratori di turno sulla "rinascita" di questo quartiere ma, a tutt’oggi nulla è stato fatto per assicurare almeno condizioni dignitose ai residenti. Le discariche sono alimentate da scaricatori provenienti da tutta la città e provincia, come si può facilmente provare esaminando attentamente i rifiuti o, più semplicemente, attivando una videosorveglianza seria in questa zona abbandonata, nei fatti, dalle istituzioni, ma sempre presente nei proclami. Giovanni Moncada, presidente Comitati civici Palermo.