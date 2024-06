Gallery



Palermo è una città sporca, piena di erba alta e vie abbandonate a se stesse. Le foto sono state scattate in via Migliaccio (lato via Scobar), ma tutto il quartiere Malaspina-Palagonia si trova in uno stato di degrado assurdo. La città è ridotta a una giungla, ma le tasse arrivano puntuali: paghiamo la Tari per avere che tipo di servizio?