"Quartiere Albergheria, la perenne emergenza rifiuti"

Gallery

















Sono anni che viene annunciato l'avvenuto risanamento del quartiere grazie ai murales pittati negli edifici che si affacciano su discariche che fanno concorrenza a Bellolampo e su strade paurosamente dissestate. E sono anni che viene data la colpa ai residenti, scagionando in modo indecente l'attività ben nota a tutti, del mercato del libero scambio, basato appunto sullo scambio fra la merce deposta impunemente sui marciapiedi dalle ditte di sbarazzi provenienti da tutta la provincia ed i commercianti che scelgono i pezzi da rivendere sui luridi marciapiedi, lasciando sparsa ovunque la merce che non interessa. È cronaca di vita vissuta, eppure qualcuno negando la realtà organizza feste lasciando nella sporcizia più immonda tutto ciò che non viene illuminato dai riflettori. Le foto documentano la realtà di un quartiere che meriterebbe rispetto, normalità, un po' di dignità, senza bisogno di effetti speciali. Pochi metri, anzi pochi passi separano il "palcoscenico" dalla vita reale ed il contrasto è veramente stridente, vergognoso direi.

Associazione Comitati Civici Palermo - Giovanni Moncada