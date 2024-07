"Quanti morti prima di rifare le strisce pedonali tra piazza Diodoro Siculo e via Giacomo Cusmano?"

Via Catania, 146 · Libertà

Via Catania, 146 · Libertà

Dopo il "rifacimento" del manto stradale di soli pochi giorni fa, tra piazza Diodoro Siculo e via Giacomo Cusmano, già con piccole buche ed avvallamenti, chiedo, ai nostri signori dirigenti comunali ed al nostro signor Sindaco, quanti morti ci dovranno essere prima di ripristinare e fare le strisce pedonali, ad oggi inesistenti a causa del "rifacimento"? Io, DISABILE, che attraverso più volte al giorno l'incrocio tra via Giacomo Cusmano e via Catania (dove abito) sarò uno dei primi morti????? Tutto stà nelle Vostre mani e nel Vostro cuore.