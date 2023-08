"La solitudine di un venditore ambulante giunto a Palermo dal Bangladesh: quando non ti volti dall'altra parte..."

In una spiaggia vuota per il mare agitato dal maestrale, tenti di vendere qualcosa. Ti fermi da noi e ci chiedi a che ora passa il treno per Palermo Centrale, mi dici che da quasi un anno che sei a Palermo e hai lasciato i tuoi genitori in Bangladesh per dare un aiuto economico. Questo ragazzo ha 26 anni, è lontano da casa migliaia di miglia, una storia come tante storie tristi che produce il nostro genere umano, della serie continuiamo a farci del male.