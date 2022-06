Gallery





Una montagna di rifiuti tra sfabricidi e sacchetti di immondizia in via Manno (grazie anche all'inciviltà della gente), che si protrae da mesi e di cui nessuno si cura. Se chiedi agli operatori ecologici della Rap, che passano da via Vito La Mantia, la risposta è "Quella via non è di nostra competenza". Allora mi chiedo di chi sia la competenza...