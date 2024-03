"Quando le segnaletiche ti danno indicazioni sbagliate"

Gallery



Entrando dal porto di Palermo, ci si trova davanti una segnaletica che ti indica un percorso per arrivare al Marina Yachting. Peccato che percorrendolo sino in fondo, si arrivi davanti ad un varco che rimane sempre chiuso. Mi piacerebbe sapere perché nessuno si prende la briga di oscurare o correggere momentaneamente il cartello a monte ed evitare che la gente arrivi in fondo, quasi al molo di attracco degli aliscafi, per poi dover tornare indietro... Misteri!