Via Spadolini, quando la segnaletica non conta: "Non è stato fatto nulla..."

Via Spadolini, quando la segnaletica non conta. Io la mia Palermo la amo, ma ci sono delle cose che non sopporto e che al 2018 non dovrebbero nemmeno succedere in ambito della codice della strada. In presenza di una segnaletica stradale c'è una striscia continua in via Giovanni Spadolini e macchine, scooter e altri mezzi la percorrono senza guardare. Il paradosso è che nemmeno a piedi è possibile camminare. Occorrono telecamere perchè è assurdo continuare con questo andazzo. Già ho fatto questo tipo di segnalazione e non c'è stato nessun intervento e sono passati 2 anni e con quest'anno siamo a tre sta andando a finire a barzelletta,