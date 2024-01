"Quando la raccolta differenziata viene fatta male"

Gallery



Mi ricollego alle numerose, purtroppo, segnalazioni di diversi utenti relativamente al problema dei rifiuti a Palermo, con riferimento ai numerosi disservizi. In particolare mi associazione ad una recente segnalazione di un utente relativamente a cosa "rimane" dopo che vengono ritirati i rifiuti. Anche qui, zona via Abruzzi e via Umbria, quando viene raccolta la carta viene lasciata a terra tutta quella che cade a terra, e chi la dovrebbe raccogliere se lo spazzamento manuale non viene fatto con la periodicità prevista? Qualsiasi lavoro o si fa bene o non si fa, lascio ai cittadini e agli amministratori della Rap la risposta.