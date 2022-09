Quali sono i miglioramenti che vede Lagalla?

Via Isaac Rabin · Montepellegrino

Il sindaco di Palermo Lagalla ha parlato di miglioramenti della città nei primi cento giorni della sua gestione. Questi primi cento giorni, incredibilmente, dopo qualche settimana da queste dichiarazioni, davanti ad Enrico Brignano, che lo umilia al teatro di Verdura, diventano due mesi di gestione, 62 giorni, un viaggio nel tempo dettato dalla convenienza del momento. Ebbene la foto di questo articolo, è una delle tantissime, adesso anche troppe, che arrivano giornalmente alla redazione di PalermoToday.

Tutta la città, o quasi, è invasa da rifiuti. Dico quasi, perché, io testimone oculare del fatto che, a quartieri ignorati ne corrispondo altri privilegiati. Ogni mattina, partendo in auto, direzione Carini, dal mio quartiere (Fiera del Mediterraneo), vedo rifiuti ovunque tranne quando arrivo in viale Lazio/viale Regione Siciliana ( svincolo autostradale), li ogni mattina alle 6.30, trovò puntualmente il mezzo Rap che raccoglie i rifiuti. La domanda è: Perché? Abbiamo la città divisa in categorie? Del tipo serie A,B,C,D? Signor sindaco al momento l'unica cosa che è riuscito a fare, è quella di gestire l'emergenza rifiuti peggio del suo predecessore Orlando, cosa assai difficile. Lei c'è riuscito!!!!!

Massimiliano Carollo, cittadino di Palermo