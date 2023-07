Via Marche, 16 · Resuttana-San Lorenzo

Via Marche, 16 · Resuttana-San Lorenzo

Da 5 anni in via Marche l’indifferenziata viene ritirata il martedì. Ieri i netturbini mi hanno detto che non ritirano più indifferenziata di attività commerciali. Qual è il giorno giusto?? Chi deve comunicarmelo?