Purtroppo noi palermitani non amiamo Palermo. La maggioranza non ama Palermo, compreso la nostra classe dirigente mediocre inutile. Palermo è di tutti e di nessuno, non abbiamo amore per questa città, non abbiamo senso di appartenenza, dai soliti delinquenti che incendiano ai soliti zozzoni che buttano munnizza ovunque, intasando i tombini provocando allagamenti.

SIAMO PALEMITANI e lo dimostriamo sempre come siamo, non ci amiamo, non facciamo gruppo come altre città, perché abbiamo perso il senso di appartenenza per il bene di Palermo, dal tifo al Barbera con una curva divisa, fino a come ci comportiamo tra noi in città nei quartieri, parliamo di accogliere tutto il mondo in una una città gia' alla fame, alla deriva, chi vogliamo accogliere quando poi ci odiamo tra noi stessi concittadini palermitani? Non siamo nemmeno capace di aiutarci tra noi palermitani. E la nostra classe dirigente, dai passati e pessimi amministratori di Palermo, a quelli di oggi che davvero in poco meritano rispetto politico amministrativo, una classe dirigente che non ama Palermo. Si odiano tra loro, pensano alle poltrone al potere, e città marcisce tra munnizza, tra allagamenti, monumenti cadenti e teatri in pieno degrado, cantieri infiniti, e le solite cose: buche, marciapiedi dissestati, verde pubblico senza cura, alberi senza potare da anni, eppure assessori cambiano partiti tranquillamente. Non ne faccio un colore politico perché ripeto: anche le amministrazioni Orlando sono state pessime, forse le peggiori in assoluto, politici che si sono solo serviti di Palermo da Orlando a Micciche' che poi per Palermo non ha fatto nulla.

Ma questi manco scherzano, certo ci dicono: 'ma e' appeno 1 anno di amministrazione Lagalla'. E' vero, ma è possibile che in 1 anno non si sia riuscita a pulire Palermo ? Lagalla e' un medico dovrebbe tenere alla pulizia all'igiene che sono le basi nell'occidente della civiltà, come in ogni casa. La città dovrebbe essere la casa di tutti per tenerla pulita igienizzata, con idropulitrici, che c'e' puzza di tutto persino in posti come il Massimo e la Cattedrale e Piazza Pretoria.

Abbiamo una classe dirigente in Comune e Regione con molti palermitani, invece di lavorare per Palermo di fare gruppo e fratellanza politica per Palermo, pensano a litigare, pensano al potere, poi certi personaggi che da anni fanno politica sia a livello comunale che regionale che cambiano solo partiti e della città se ne fregano, basta vedere i tanti progetti fermi come il Centro Direzionale, la nuova Tangenziale, il Nuovo Policlinico, gli svincoli di Brancaccio e Perpignano i Ponti Corleone e Oreto, Termovalorizzatore, la modifica del piano commerciale, tutto fermo.

Eppure guardando i luoghi di nascita di assessori comunali e regionali molti sono nati a Palermo, figli di Santa Rosalia, figli di Palermo, ma siamo palermitani, basta fare politica per un piccolo torna conto, della città se ne fregano. Ormai non avete piu' alibi, comune in primis e regione siete dello stesso schieramento pensate a risolvere i problemi di Palermo, non pensate ai vostri piccoli orticelli di consenso, e la città marcisce, come una città terza mondista, ormai a Palermo si sta svuotando, dalla migliore gioventù ogni anno partono migliaia di giovani, e voi pensate a litigare per un assessorato, un presidente, un amministratore. Viva Palermo sempre e che Santa Rosalia ci illumini a tutti noi palermitani tifosi, popolazione e classe dirigente.