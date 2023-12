Punti di pronto intervento pediatrico chiusi: "Siamo rientrati a casa senza alcun sostegno sanitario"

Ieri sera tutti i Punti di pronto intervento pediatrico di Palermo erano chiusi. Mi sono recato all'Enrico Albanese ed era chiuso. Da internet risultava aperto quello di via dei Benedettini. Quando sono arrivato ho letto in un cartello che la sede era stata spostata in una strada nelle vicinanze. L'ho trovata ma era chiusa. Allora mi sono recato al Punto di pronto intervento pediatrico di via La loggia... Anche questo chiuso.

Da ciò si deduce che anche per un semplice.mal di orecchio o mal di gola improvviso o per farsi prescrivere un farmaco ci si deve recare nei "super affollati" pronto soccorso pediatrici della città.

Mi chiedo: può una città metropolitana da circa un milione di abitanti non avere una guardia medica pediatrica? A voi ogni riflessione. Fatto sta che al pronto soccorso dell'Ospedale dei Bambini, alle 23,30 c'era la coda fino a fuori. Quindi siamo rientrati a casa con bimba che aveva mal di orecchio e senza alcun sostegno sanitario. Speriamo che vada meglio oggi.