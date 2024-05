In via Borrelli, tratto da piazza Crispi a via pasquale Calvi, su 6 punti luce della AMG ne funziona solo 1, lasciando al buio tutta la strada. Addirittura in alcuni lampioni manca pure il faretto. Segnalazione fatta alla AMG (numero segnalazione 56574) in data 02 04 2024. Ad oggi non è intervenuto nessuno.