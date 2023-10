Dopo la segnalazione arrivano gli spazzini, ripulita la via Ingegneros

Altro che SimSalaBin. Grazie alla segnalazione di PalermoToday si è riusciti a ottenere (ieri sera stesso) nell'impresa che invece non è riuscita a noi cittadini in due mesi: la pulizia della via Ingegneros. Ma io non voglio ringraziare la Rap, proprio per niente. Perché il cittadino deve pubblicare su un giornale per ottenere un servizio ampiamente previsto e che civilmente abbiamo provato a ottenere seguendo il normale iter? Comunque grazie a voi di PalermoToday.