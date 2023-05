Spiagge e fondali puliti 2023: appuntamento alla Bandita sabato 13 maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 13 maggio 2023, alle ore 9:30, si terrà, presso il porticciolo della Bandita, l'iniziativa "Spiagge e fondali puliti" promossa da Legambiente. Organizza l'evento il Circolo Legambiente Mesogeo; aderiscono le Associazioni del Forum per il Contratto di Fiume e di Costa dell'Oreto. Una manifestazione di interesse, rivolta alle istituzioni, perché si ponga fine al degrado della costa e del mare di Palermo, e a tutti i cittadini, affinché ritrovino il rapporto perduto con il loro mare. Appuntamento in via Messina Marine, angolo via Laudicina. Per informazioni e adesioni contattare il +39 392 768 4921.