Lungomare di Romagnolo: la Pro Loco chiede maggiore pulizia

"Ci si lamenta spesso che il palermitano è incivile, sporco, irrispettoso delle regole, vero? A Romagnolo i cittadini che frequentano le panchine davanti al lungomare magari gustando un gelato o bevendo un caffè, si trovano spesso costretti a vivere una situazione paradossale".

Così in una nota il presidente della Pro Loco, Giovanni Colletti che, unitamente al direttivo, chiede maggiore pulizia: "Perché il servizio di raccolta e svuotamento dei cestini viene puntualmente disatteso e inevaso? Ci troviamo di fronte un paradosso: da una parte i cittadini che usano i cestini per conferire i rifiuti, dall'altra questi che spesso traboccano perché non vengono svuotati. Il risultato è che poi tutto cade per terra. Spesso i commercianti provvedono a ripulire, ma è una situazione paradossale. La Pro Loco chiede che, specialmente in vista della stagione estiva, tale servizio venga espletato per come è giusto. Anzi, se possibile, che venga intensificato".