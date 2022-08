Via Altofonte · Mezzomonreale-Villa Tasca

Finalmente il cavalcavia di via Altofonte, al fianco di via Gaetano Costa, viene ripulito dalle sterpaglie che ostruivano il normale passaggio delle autovetture. Un grazie al consigliere Lupo della quarta circoscrizione per il suo interessamento.