Grazie a PalermoToday e grazie al Comune per aver effettuato la pulizia delle aiuole e dei marciapiedi davanti alla scuola Gandhi di via Sardegna dopo la segnalazione.

Via Sardegna, 54 · Resuttana-San Lorenzo

"Grazie al Comune per aver pulito le aiuole in via Sardegna"