Romagnolo, la Rap interviene in via Piraino: "Grazie PalermoToday"

Ringraziamo la redazione di PalermoToday per la possibilità di segnalare il degrado in alcuni punti della città, e la tempestività del servizio. La parte da noi segnalata di via Piraino è stata bonificata, soprattutto che da oggi noi genitori passiamo da quel punto per lasciare i nostri bambini a scuola. Inoltre un ringraziamento anche alla Rap per il loro servizo in attesa dell'ultimo sacrificio per la disinfettazione a causa delle blatte e zanzare. (Nella foto in basso lo stato della strada prima dell'intervento)