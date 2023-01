"Il nuovo aeroporto di Palermo: pubblico o privato? Una dicotomia imperfetta"

Si discute molto in questi giorni, in coincidenza con i rinnovi delle governance degli aeroporti di Trapani e Palermo, di un cambio radicale di assetti del sistema degli aeroporti siciliani. A questo proposito, interessante mi è parsa la dichiarazione dell'amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, sulle pre condizioni di base per far funzionare un sistema anche di incoming ( di merci in questo caso) per gli aeroporti, in primis di collegamenti stradali e logistici. Di queste ore è invece la notizia della proposta di nomina del Prof. Riggio alla guida dell'aeroporto di Trapani, in un'ottica futura di fusione degli aeroporti della Sicilia Occidentale e di privatizzazione degli stessi. Anche l'aeroporto di Palermo ha un problema di viabilità, rappresentato dallo strozzamento stradale di viale Regione Siciliana, che rallenta notevolmente l'attraversamento della città di Palermo. Una gestione privata degli scali saprà rimediare a questi e altri limiti che lo scalo di Palermo patisce da tempo. Perchè a mio avviso, lo sviluppo dell'aeroporto di Palermo, passa più dalle infrastrutture che bisogna creargli intorno, penso per esempio ad un porto turistico di fronte al prospicente specchio di acqua che fa da cornice al Teminal; che dalla gestione pubblica che grosso modo ha fatto quello che poteva. Sulla polemica delle tariffe esorbitanti da e per la Sicilia, la politica di concreto ha fatto ben poco, ma ricordiamo che Ryanair e Ita ma anche altre compagnie low cost, ricevono milioni di euro di coomarketing, per l'incentivazione delle tratte nazioni e internazionali. In questo senso, competenze di alto profilo sul piano bancario e finanziario sono fondamentali, se si vuole intraprendere il percorso di transito da un sistema a capitale pubblico al rischio di impresa tipico dell'investimento privato. Esorto il sindaco di Cinisi a far sentire la propria voce, in virtù della partecipazione al capitale sociale di Gesap, che vedrà rinnovarsi il cda nei prossimi giorni. Lo statuto di Gesap prevede dei requisiti specifici per la nomina figura di Amministratore Delegato, questo sicuramente rappresenta una garanzia per i soci pubblici, in termini di competenza e professionalità che il ruolo richiede. In ottica privatizzazione e con un ambizioso piano degli investimenti in atto, è chiaro che il Sindaco della città metropolitana apra un confronto con tutti i soci della società di gestione, ma anche con i sindacati che rappresentano i lavoratori degli scali siciliani.