"Chiuso da più di 15 giorni il parcheggio interno per le moto": protestano gli studenti del Majorana

Oggi è stata fatta una protesta contro delle direttive emanate dalla preside dell’istituto Majorana di via Gerardo Astorino, che da più di 15 giorni ci vieta l’ingresso al parcheggio posto all’interno della scuola creando anche disservizi all’esterno in quanto mancano gli stalli. In più il comune ha disposto una zona vietata alla sosta all’esterno dell'istituto quindi non si sa più dove poter posteggiare, oltre al fatto che ci espongono al possibile furto dei motocicli.