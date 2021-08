Proposte operative sulla questione incendi nelle Madonie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ un incontro promosso dal Gal Madonie e il comune di Polizzi Generosa, quello di mercoledì 11 agosto alle ore 18, dove si discuterà sulle problematiche e le iniziative da intraprendere, sulle attuali condizioni territoriali messa a tappeto dagli incendi che si sono succeduti in questi giorni nel territorio delle Madonie.

Petralia Soprana,Gangi,Polizzi Generosa,Scillato,Collesano, San Mauro Castelverde sono alcuni dei comuni coinvolti in questa escalation che ha messo in ginocchio le bellezze territoriali del Parco delle Madonie. Un’eventuale pianificazione con idee, suggerimenti che possono essere discussi per fronteggiare il problema e cercare di metter in atto ciò che tutti vorrebbero evitare.

Saranno invitati tutti gli “addetti ai lavori” a partire dal comando del Corpo forestale, Protezione civile, Sosvima, vigili del fuoco, tutti i comuni appartenenti al Gal Madonie, sindacati, volontari, compresi agricoltori e allevatori.