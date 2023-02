"Pronto soccorso Villa Sofia: voglio sottolineare il rispetto e la gentilezza di medici e infermieri"

Vorrei esprimere i miei più cordiali ringraziamenti a tutto lo staff del pronto soccorso di Villa Sofia per la professionalità, per il rispetto della dignità umana per la gentilezza e disponibilità, per l’umanità dimostrata nei confronti delle persone sofferenti in attesa di un riscontro medico. Dai medici agli infermieri alle guardie giurate. Leggo spesso critiche sullo operato inerente alle cure e all’assistenza e poche gratifiche. Medici, infermieri che svolgono il proprio lavoro anche per 15 ore consecutive ma nessuno ne fa parola. Io sono un comune cittadino che per anni ha vissuto all’estero dove la sanità è a regime privato e debbo dire con orgoglio che sulla sanità Italiana non c’è nulla da eccepire. Grazie ragazzi ! Anche se non è stato il modo migliore per conoscervi, di certo porterò con me un meraviglioso ricordo.