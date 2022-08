Villa Sofia, la rabbia di una figlia: "Mio padre è morto da solo nella shock room senza nessuna assistenza"

Riceviamo e pubblichiamo

Mi preme segnalare lo stato di abbandono a cui devono sottostare i pazienti che hanno bisogno di cure e amore al pronto soccorso di Villa Sofia. In particolar modo nella shock room, dove vengono dirottati i pazienti in condizioni critiche. Tutto inizia mercoledì 10 agosto, alle ore 14 circa mio papà - 77 anni e disabile al 100%, allettato con accompagnamento - viene portato con ambulanza al pronto soccorso per fibrillazione. Una volta arrivati a Villa Sofia dovevamo aspettare tre persone prima di essere registrato e visitato, ma dietro mia pressione vista la gravità riusciamo ad entrare al triage.

Dopo la visita constatano la gravità di papà e mi fanno uscire fuori dicendo che non può stare nessuno e che avrebbero pensato a tutto il personale ospedaliero. Ci è stato negato l'ingresso fino all'ultimo, malgrado papà non era in grado di fare nulla da solo. Alle 20 ci chiama qualcuno per dirci che ancora non aveva bevuto, così facciamo presente alla guardia davanti alla porta che da solo mio padre non è nemmeno in grado di bere.

Alle 10.32 dell indomani ci viene comunicato il decesso e ci vengono consegnate tutte le cose di mio papà, tra cui anche la cena ed un succo comprati da noi la sera prima. Tutto ancora chiuso. Ciò vuol dire che è stato lasciato anche digiuno. Ho chiesto notizie della colazione, che è stata data alle 9 lasciata sul comodino. Ma mio padre aveva bisogno di qualcuno per bere e mangiare. Da solo non avrebbe potuto far nulla.

Ora è chiaro che mio padre anche se avesse mangiato e bevuto sarebbe ugualmente morto. Le sue condizioni erano troppo gravi. Ma mi chiedo perché ancora si neghi ai parenti l'accesso nelle aree ospedaliere, soprattutto per assistere pazienti che - come mio padre - hanno bisogno di un'assistenza continua. Nella shock room non c'è un numero di oss adeguato rispetto al numero di pazienti. Io e mio fratello non abbiamo nemmeno potuto dare nemmeno l'ultimo saluto a mi papà. E questo non glielo perdonerò mai.

Rosalia Russo